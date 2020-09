Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wodka gestohlen

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Mann kaufte am Montag (14. September), gegen 11.25 Uhr, an einer Tankstelle an der Overhagener Straße ein. Beim Verlassen des Geländes stellte die Verkäuferin fest, dass der Kunde eine Falsche Wodka eingesteckt und nicht bezahlt hatte. Der Unbekannte war circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß, hatte dunkle Rasterlocken nach oben gebunden, vor dem Gesicht hängend und war von dunkler Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er ein hellblaues Jeanshemd mit langen Armen und ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck "M" am Kragen. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell