Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Betrunken vor den Baum

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 16:15 Uhr kam es auf der Straße Auf dem Kreiter zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Mann aus Werl war mit seinem Audi von Sönnern kommend in Richtung Werl unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Dabei blieb der Fahrer zum Glück unverletzt. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Daraufhin wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der Schaden an seinem Pkw wird auf etwa 3000,- EUR geschätzt. (lü)

