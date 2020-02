Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub am Wochenende

Dortmund (ots)

Nach einem Raub am Wochenende, (Samstag, 15. Februar) in der Straße Friedhof in Dortmund, sucht die Dortmunder Polizei Zeugen.

Das Raubopfer, ein 21-jähriger eritreischer Staatsbürger, gab am Sonntag bei der Anzeigenerstattung in einer Polizeiwache an, in der Nacht gegen 23:30 Uhr, von drei unbekannten Männern beraubt worden zu sein. Das Trio soll ihn demnach angesprochen und nach Geld gefragt haben. Als er dies verneinte, schlugen sie mit Fäusten auf ihn ein und raubten ihm seine Umhängetasche mit Geldbörse, Bargeld und Dokumenten sowie einen Schlüssel. Anschließend flüchteten sie in Richtung Innenstadt.

Nach Angaben des 21-Jährigen sollen alle drei Männer farbige Haut haben und gebrochen deutsch sprechen. Einer von ihnen war etwas dicker, ein anderer ca. 185 cm groß mit schwarzen, langen Haaren und Mütze und der dritte trug einen Bluetooth-Lautsprecher.

Zeugen des Vorfalls bitten wir, sich mit der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441 in Verbindung zu setzen.

