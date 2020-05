Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechsel in der Leitung der Polizeistation Bad Hersfeld in Zeiten von Corona

Hersfeld-Rotenburg (ots)

"In Zeiten von Corona verlaufen die meisten Anlässe anders als geplant oder gedacht." Den Wechsel an der Führungsspitze der Polizeistation Bad Hersfeld hatten sich Polizeipräsident Voß und Polizeidirektor Martin Nickl, Leiter der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, sicherlich ganz anders vorgestellt.

Thomas Jungk löst Peter Heil ab, der die Polizeistation seit 2016 leitete. Ohne offiziellen Akt verabschiedete Martin Nickl den Ersten Polizeihauptkommissar Peter Heil nach Fulda und führte den bisherigen Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Thomas Jungk, in sein neues Amt ein. "Damit erhält die Polizeistation einen erfahrenen Mann und ausgewiesenen Polizisten, dem ich die Aufgabe mit gutem Gewissen übertrage," so Polizeipräsident Voß.

Peter Heil übernahm im Dezember 2016 die Leitung der Polizeistation Bad Hersfeld. Nach fast vier Jahren stellt sich Heil wieder anderen Herausforderungen und kehrt mit Ablauf des Monats April an seine alte Wirkungsstätte, die Polizeistation Fulda, zurück. Hier wirft der Hessentag 2021 seine Schatten voraus. Heil wird seine Erfahrungen vom Hessentag 2019 in Bad Hersfeld bei der Planung und Durchführung des Großeinsatzes in Fulda an verantwortungsvoller Stelle einbringen. "Ich möchte mich ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken und wünsche ihm ein glückliches Händchen bei seiner neuen Aufgabe", so sein ehemaliger Vorgesetzter Martin Nickl.

Thomas Jungk übernimmt ab Mai 2020 die Amtsgeschäfte und knüpft damit nahtlos an Peter Heil an. Jungk war bisher Leiter der Dezentralen Ermittlungsgruppe und Vertreter des Stationsleiters in Bad Hersfeld. "Thomas Jungk kennt die Dienststelle und ist bereits sehr gut eingearbeitet. Beste Voraussetzungen für eine reibungslose Führungsübernahme", so Polizeidirektor Nickl.

Jungks Nachfolger als Leiter der Ermittlungsgruppe wird Polizeihauptkommissar Jörg Mertens. Er wechselt von der Polizeistation Rotenburg nach Bad Hersfeld.

