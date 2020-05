Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw crasht auf der A4 unter Lkw-Anhänger - Fahrer schwer verletzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am frühen Dienstagmorgen (12.05.) kam es gegen 0:40 Uhr auf der A4, Dresden-Kirchheim, Gemarkung Bad Hersfeld, Richtung Westen, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Hirzenhain (Wetteraukreis) befuhr mit seinem Fiat Punto die A4 in Fahrtrichtung Kirchheim. Zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim befuhr der Fahrer den rechten von drei Fahrstreifen in einem Steigungsbereich und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den mit Stückgut beladenen Anhänger des vorausfahrenden Lastzugs aus Saarlouis (Saarland) auf. Nach dem Aufprall rollte das verunfallte und im Frontbereich stark beschädigte Auto rückwärts über alle drei Fahrstreifen und kam anschließend an der Betongleitschutzwand und dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hinterachse des Anhängers erheblich beschädigt, so dass dieser nicht mehr rollfähig war.

Der Fahrer des Fiat konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt.

Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Pkw-Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der 43-jährige Lastzugfahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A4 in Fahrtrichtung Kirchheim für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

Die Autobahnmeisterei Hönebach war zur Unterstützung der Maßnahmen ebenfalls an der Unfallörtlichkeit eingesetzt.

Der nachfolgende Verkehr staute sich auf circa 5 Kilometer, löste sich aber nach Freigabe der Fahrbahn zeitnah wieder auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Gefertigt:

Heike Siebold (Polizeihauptkommissarin)

Polizeipräsidium Osthessen Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell