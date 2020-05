Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Fulda (ots)

Neuhof - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Montagmittag (11.05.), gegen 11:45 Uhr, in Neuhof in der Fuldaer Straße.

Die 36-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Schlüchtern fuhr auf der Fuldaer Straße in Richtung Dorfborn. Gleichzeitig befuhr die 86-jährige Fahrerin eines Skodas aus Neuhof, die Fuldaer Straße von Dorfborn kommend in Richtung Zollweg. Auf Höhe der Apotheke wollte die Skoda-Fahrerin nach links auf einen der Parkplätze abbiegen. Beide Fahrzeuge stießen auf der Straße zusammen. Die Fahrerin des Skodas fuhr im Anschluss aus bisher unbekannten Gründen in die Schaufensterscheibe der dortigen Apotheke.

An beiden Fahrzeugen und dem Schaufenster entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Die Fahrerin des Skodas und ihr 91-jähriger Beifahrer aus Neuhof wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

