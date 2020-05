Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bekleidungsgeschäft misslingt - 42-jähriger Randalierer verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam - 60-jähriger Fahrradfahrer bespuckt und beleidigt Polizisten: Strafanzeige

Einbruch in Bekleidungsgeschäft misslingt

Fulda - Zwischen dem 16.03. und 09.05. versuchten Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in der Sturmiusstraße einzubrechen. Dabei scheiterten die Täter bei ihrem Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

42-jähriger Randalierer verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

Am Sonntagabend (10.05.) griff ein 42-jähriger Fuldaer im Bereich der Notaufnahme eines Krankenhauses in der Pacelliallee mehrere Polizeibeamte an. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Gegen 22:25 Uhr wurde die Polizei wegen einer randalierenden Person in die Notaufnahme gerufen. Beim Eintreffen der Streifen vor Ort widersetzte sich der 42-Jährige den polizeilichen Anweisungen und verweigerte die Preisgabe seiner Personalien. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung nach Ausweisdokumenten leistete der Mann erheblichen Widerstand und konnte erst nach dem Einsatz von Pfefferspray dingfest gemacht werden.

Der 42-jährige Aggressor wurde Festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz vier Polizisten verletzt. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Den 42-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung.

60-jähriger Fahrradfahrer bespuckt und beleidigt Polizisten: Strafanzeige

Hünfeld - Beamte der Hünfelder Polizeistation befanden sich am Freitagmittag (08.05.) in Michelsrombach auf Streifenfahrt, als sie auf einen Fahrradfahrer aufmerksam wurden, der unbedacht aus einer Seitenstraße auf den vorfahrtsberechtigten "Königskuppel" fuhr. Als die Streife den 60-jährigen Hünfelder kontrollieren und auf seine gefährliche Fahrweise hinweisen wollte, blieb dieser erst nach mehrfacher Aufforderung stehen und zeigten sich anschließend wenig erfreut über die Polizeikontrolle.

Im Zuge der Personalienfeststellung verweigerte der Mann zunächst die Herausgabe seiner Personalien und leistete erheblichen Widerstand, indem er nach der Schutzweste eines Beamten griff, diesen bespuckte und beleidigte. Erst nach der Androhung von Pfefferspray beruhigte sich die Situation und der 60-Jährige war zur Vorlage seines Ausweises bereit. Da er diesen nicht bei sich führte, begleiteten die Beamten den Mann an seine Wohnanschrift, wo seine Identität schließlich festgestellt werden konnte.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten. Bei der Kontrolle zogen sich die beiden Beamten leichte Verletzungen im Hand- und Armbereich zu, der 60-Jährige verletzte sich leicht an den Beinen.

