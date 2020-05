POL-OH: Unfallmeldung - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Osthessen

Unfallmeldung - Zeugenaufruf

Hersfeld - Rotenburg

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Rotenburg - Ein Rotenburger Pkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug einen Daimler-Benz in schwarz, am Sonntag (10.05.), gegen 22:45 Uhr, in der Brückengasse ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Radfahrer macht im Vorbeifahren einen Schlenker nach rechts in Richtung des Pkw und touchierte diesen an der linken Fahrzeugseite. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel zerstört und es entstanden Kratzer im Bereich des Kotflügels, der Motorhaube und des linken Kotflügels. Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Radfahrer soll es sich nach Angaben von Zeugen um eine männliche Person, 180 cm groß, dunkelhäutig, mit kurzem Afro-Schnitt handeln. Die Person war dunkel gekleidet, das Fahrrad hatte einen Doppelfrontstrahler (zwei Strahler nebeneinander).

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

