Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betontransportmischer an der Anschlussstelle Künzell verunfallt

Fulda (ots)

Am Samstag, 09.05.2020, um 10:42 Uhr befuhr ein Betontransportmischer die B 27 in Richtung Hünfeld. An der Anschlussstelle Künzell verlor der Fahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über das vollgeladene Gespann, geriet links gegen den Bordstein der Fahrbahntrennung und kippte dann auf die Fahrerseite um. Der Fahrer konnte mit Hilfe von Ersthelfern leichtverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Fulda transportiert. Die Fahrbahn musste für Stunden für den Verkehr gesperrt werden, da sich die Beseitigung, der auf der Fahrbahn liegenden Ladung, sehr zeitaufwändig gestaltete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 102500,00 EUR.

