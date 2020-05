Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Niederaula - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Am 09.05.2020 gegen 07.05 Uhr parkte ein 52-jähriger Breitenbacher mit seinem Pkw in Niederaula auf dem Parkplatz des Lidl Marktes in der Hersfelder Straße. Ein unbekannter Fahrer eines Sattelzugs wendete auf dem Parkplatz und stieß dabei gegen das Heck des Pkw. Anschließend enfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden am Pkw des Breitenbacher in Höhe von ca. 3000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr.: 06621-9320 entgegen.

Hauneck - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Am 09.05.2020 gegen 14.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Burghaunerin die B 27 aus Richtung Haunetal kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe des Abzweigs nach Sieglos kam sie zunächst aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Durch die Wucht wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam in der dortigen Schutzplanke zum Stehen. Die Burghaunerin wurde leicht verletzt und wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro.

