Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Missglückter Überholvorgang auf dem Westring - hoher Sachschaden"

Fulda (ots)

In der Nacht zum Samstag, 09.05.2020, ereignete sich gegen 00:20h ein schadensträchtiger Verkehrsunfall auf dem Westring von Fulda in Höhe der Ortslage Niederrode (südwestliche Stadtumfahrung). Alle drei beteiligten Fahrzeuge befuhren hintereinander die Landstraße aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet Fulda - West / B 254. Eine 23 - jährige PKW - Fahrerin aus dem Landkreis Fulda setzte mit einem Ford Edge zum Überholen des vorausfahrenden PKW sowie eines LKW - Gespanns an. Als sie sich in Höhe der vorausfahrenden Mercedes C - Klasse befand, setzte auch der 25 - jährige Fahrzeugführer aus Fulda zum Überholen des LKW an. Der junge Mann hatte den eingeleiteten Überholvorgang der Ford-Fahrerin augenscheinlich übersehen. Es kam zum seitlichen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Schlussendlich kollidierten die beiden Unfallbeteiligten mit dem Gespann eines 45 - jährigen LKW - Fahrers aus dem Landkreis Breitungen / Werra. Die beiden PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden; bei dem LKW wurde der seitliche Aufprallschutz und Unterbau beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ca. 55.000 EUR.

