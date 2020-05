POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Philippsthal - Am Mittwochmittag (06.05.), gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Philippsthal die Südstraße aus Richtung Brückenstraße und musste verkehrsbedingt vor der Kreuzung Am Zollhaus/Südstraße halten. Ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Vlotho befuhr die Straße Am Zollhaus aus Richtung Vacha kommend in Richtung Brückenstraße, fuhr an der dortigen Ampel bei Grün los und es kam zum Zusammenstoß, da der Pkw-Fahrer die Vorfahrt missachtete. Der Fahrer aus Philippsthal wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld - Am Donnerstagmittag (07.05.), gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Audi A 6 aus Bad Hersfeld die Alsfelder Straße in Asbach aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld. Er bremste und wollte auf einen Hof eines dortigen Grundstückes einbiegen. Ein 25-jähriger Fahrer eines Peugeot fuhr ungebremst auf sein Fahrzeug auf. Der Fahrer des Audi wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Niederaula - Am Donnerstagnachmittag (07.05.2020), gegen 15:40 Uhr, befuhren eine 33-jährige Fahrerin eines Seat Leon aus Niederaula und ein 50-jähriger Fahrer eines Skodas aus Neukirchen die Bundesstraße 454 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Kirchheim. In der Ortsdurchfahrt von Kleba musste die Fahrerin aus Niederaula verkehrsbedingt abbremsen, der Fahrer aus Neukirchen fuhr aufgrund zu geringen Abstandes auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

