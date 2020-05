POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Lauterbach - Am Donnerstag (07.05.), gegen 14:35 Uhr, befuhren ein 34-jähriger Autofahrer aus Schlitz und ein 52-jähriger Motorradfahrer (BMW - R 1200 S) aus Alsfeld die Bundesstraße 254 von Brauerschwend in Richtung Reuters. Der 34-jährige musste mit seinem weißen Ford Focus verkehrsbedingt abbremsen, was der Motorradfahrer übersah und ihm mit seiner Maschine auffuhr. Dabei zog sich der 52-jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand insgesamt ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 4.000 Euro.

