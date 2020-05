Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch - Versuchter Einbruch

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Weidezaun beschädigt

Hönebach - Zwischen Mittwoch (06.05.) und Donnerstag (07.05.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Weidezaun. Dieser befindet sich an einer Weide im Bereich der Raiffeisenstraße. Die Täter durchtrennten an mehreren Stellen den Zaun und verursachten so einen Schaden von rund 500 Euro.

In Gartenhaus eingebrochen

Bad Hersfeld - Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (06.05.) auf Donnerstag (07.05.) brachen Unbekannte in ein Gartenhaus im Walkerweg ein. Die Täter schlugen eine Tür ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Hier stahlen sie mehrere Gegenstände, welche allerdings noch nicht genau bekannt sind. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Donnerstag (07.05.) versuchten Unbekannte in die Büroräume einer Kirchengemeinde in der Dreherstraße einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür zum Bürotrakt aufzubrechen, was augenscheinlich misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

