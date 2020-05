Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletzte Person aufgefunden - Hinweise erbeten !

Bad Hersfelde (ots)

Ein Anwohner der Straße An der Obergeis fand am 08.05.2020 gegen 23.00 Uhr auf dem Nachhauseweg vor der Haus-Nr. 8 eine verletzte männliche Person im Alter von 61 Jahren, die eine stark blutende Wunde am Kopf und diverse Verletzungen im Gesichtsbereich aufwies. Außerdem stand diese Person deutlich unter Alkoholeinfluss, ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest ergab 1,64 Promille. Was genau auf der Straße passierte ist unklar, der 61-Jährige konnte nur noch verletzt am Boden liegend aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-Onlinewache.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld - Möller, PHK

eingestellt: PP Osthessen - Raab, EPHK u. PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell