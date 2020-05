Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Parkenden Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Lauterbach - Bereits am Dienstag (05.05.), in der Zeit von 08:35 Uhr bis 10:00 Uhr, hatte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen Opel Viva in der Straße Landsknechtsweg zum Parken abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel und Scheinwerfer feststellen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer den parkenden Opel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0.

Unfall verursacht und geflüchtet

Grebenhain - In der Zeit von Donnerstag (07.05.), 19:30 Uhr, bis Freitag (08.05.), 08:50 Uhr, parkte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer seinen grauen BMW 320 D auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Als er gegen 08:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen rechten Kotflügel und der Beifahrertür fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel.-Nr. 06641/971-0.

Unfall mit Personenschaden

Ulrichstein - Am Montag (11.05.), gegen 06.50 Uhr, befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem roten Hyundai die Marktstraße und wollte an der Kreuzung zur Ohmstraße nach links in diese abbiegen. Dabei übersah sie einen 55-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem grauen Skoda Scala die Ohmstraße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Die 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

