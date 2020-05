Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Brand von Getreidesilos und Traktor

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Gemünden (Felda) - Zwischen dem 1. April und dem 09. Mai brachen Unbekannte in der Schulgasse im Ortsteil Ehringshausen in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter stahlen Lebensmittel und verschiedene Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Getreidesilos und Traktor

Homberg (Ohm) - Am Sonntagabend (10.05.), gegen 23:30 Uhr, brannten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Bleidenröder Straße zwei Getreidesilos und ein Traktor mit Anhänger. Der Feuerwehr gelang es das Feuer zu löschen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Glücklicherweise wurde bei dem Brand keine Person verletzt. Nach ersten vorläufigen Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 70.000 Euro.

Die Alsfelder Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

