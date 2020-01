Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 05.01.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Kondomautomat gesprengt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Kondomautomat gesprengt

Leer - Am Samstag stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 17:00 Uhr fest, dass ein Kondomautomat in dem Hohoellernweg vermutlich durch Feuerwerkskörper aufgesprengt und der Inhalt entwendet worden ist. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Rhauderfehn - Am Samstag, in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in dem Hagiusring ein schwarzer Pkw Ford Focus vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell