Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 04.01.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Katalysatoren entwendet ++ Pkw entwendet ++ Laptop entwendet ++ Diebstahl aus Pkw ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Katalysatoren entwendet

Leer - In der Zeit von Freitag, 17:35 Uhr, bis Samstag, 07:25 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Firmengelände und in das Firmengebäude einer Autoverwertung in der Zinnstraße und entwendeten von dort u.a. ca. 50 - 80 Katalysatoren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Pkw entwendet

Leer - In der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, wurde von einem Parkplatz in der Straße Große Bleiche ein gelber Pkw Audi Q 7 mit niederländischem Kennzeichen entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Laptop entwendet

Uplengen - Am Freitag gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 22:45 Uhr bis 23:10 Uhr auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jübberder Straße und entwendete ein Laptop. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Leer - Am Freitag in der Zeit zwischen 10:25 Uhr und 10:30 Uhr wurden aus einem in der Mühlenstraße unverschlossen abgestellten Pkw Renault Traffic mit niederländischem Kennzeichen aus einer Handtasche unter anderem ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon entwendet. Der Täter trug einen dunklen Kapuzenpullover und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Altstadt. Eine weitere Beschreibung war nicht möglich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Sachbeschädigung durch Graffiti

Moormerland - In der Zeit von Donnerstag, 10:00 Uhr, bis Freitag, 11:00 Uhr, sprühten in dem Barkring bislang unbekannte Täter graue Farbe an eine weiße Hauseingangstür. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Leer - Am Freitag wurde gegen 21:45 Uhr in der Ringstraße ein Pkw Audi angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 24-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der weiteren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss in Form von Kokain stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Gegen die 27-jährige Beifahrerin und zugleich Halterin des Pkw wurde gesondert ein Strafverfahren wegen des Zulassens der Fahrt eingeleitet.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Am Freitag wurde gegen 21:45 Uhr in der Auricher Straße ein Pkw VW Golf angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine Drogenbeeinflussung (THC) bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Freitag, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 17:00 Uhr, wurde der Außenspiegel der Fahrerseite von einem weißen Pkw Peugeot 208, welcher ordnungsgemäß in der Hauptstraße auf einem Parkplatz abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

