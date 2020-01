Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.01.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Handtaschendiebstähle ++ Sachbeschädigungen auf Firmengelände ++ Versuchter Einbruch in Sportverein ++ Beleidigung gegenüber Polizeibeamtinnen ++

Emden - Handtaschendiebstähle

Emden - Die Polizeiinspektion Leer/Emden machte die Bürgerinnen und Bürger im Dezember letzten Jahres auf Handtaschendiebstähle aus Fahrradkörben aufmerksam. Nun kam es am letzten Montagabend und gestern Nachmittag zu zwei weiteren Taten. Am Montag, gegen 19:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Handtasche einer 76-jährigen Frau aus Emden vor ihrem Wohnhaus in der Lessingstraße. Als sich die Emderin ihren Gepäckträgertaschen zuwandte, nutzte der Täter diesen unbeobachteten Moment und griff nach der Handtasche, die sich am Lenker des Fahrrades befand. Der Täter konnte unerkannt mit der hellblauen Handtasche flüchten. Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:25 Uhr, näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem Fahrrad einer 50-jährigen aus Emden in der Friedrich-Ebert-Straße, die gerade damit beschäftigt war, einen Fahrradschuppen am dortigen Haus aufzuschließen. Der Mann entnahm die Handtasche aus dem rückwärtigen Fahrradkorb und flüchtete fußläufig. Eine Frau eilte unmittelbar nach der Tatausführung zu Hilfe, stellte sich dem Täter in den Weg und griff nach der Tasche. Der Mann schubste die Frau zurück und konnte mit einem Fahrrad, welches am Anfang der Auffahrt abgestellt war, in Richtung Friedrich-Naumann-Straße flüchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen männlichen Täter im Alter zwischen 20 und 25 Jahren und einer Körpergröße von circa 1,75-1,80 Metern. Der Täter trug eine Kapuzenjacke - oder Pullover in dunkelroter/brauner Farbe. Er wirkte sportlich, mit schlanker Statur und trug dunkle Haare. Die entwendete Handtasche konnte durch die Beamten in Tatortnähe aufgefunden und an die Emderin ausgehändigt werden. Der Gesamtschaden bemisst sich auf eine untere, dreistellige Summe. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Westoverledingen - Sachbeschädigungen auf Firmengelände

Westoverledingen - In dem Zeitraum zwischen Montagmittag und gestern Vormittag kam es zu mehreren Beschädigungen auf einem Firmengelände in der Straße "Westergaste". Bislang unbekannte Täter durchtrennten ein Vorhängeschloss, welches das Einfahrtstor zu den dortigen Büro-Containern sicherte. Auf dem Gelände wurden anschließend ein Kabelkasten sowie ein Tankdeckel eines abgestellten Baufahrzeuges beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Versuchter Einbruch in Sportverein

Ostrhauderfehn - In dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag versuchten bislang unbekannte Täter die Tür eines Sportvereins in der 1. Südwieke aufzuhebeln. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Beleidigung gegenüber Polizeibeamtinnen

Borkum - Am Neujahrsmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz in eine Diskothek in der Bismarckstraße gerufen. Ein 26-jähriger Borkumer wollte, trotz eines vorliegenden Hausverbotes, die Diskothek nicht verlassen. Die Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus. Da er auch diesem nicht nachkam und sich durchweg aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle beleidigte er fortlaufend zwei der Beamtinnen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

