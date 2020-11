Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Dudenhofen - Mehrerer Verkehrsunfälle (45/0511, 50/0511) 05.11 - 06.11.2020

Speyer/DudenhofenSpeyer/Dudenhofen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer zu mehreren Verkehrsunfällen. Bei der überwiegenden Zahl der insgesamt zwölf Unfälle entstand lediglich Sachschaden, in zwei Fällen wurden jedoch auch unfallbeteiligte Personen leicht verletzt.

Beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Dudenhofen übersah gegen 14:39 Uhr eine 63-jährige Frau aus Speyer eine 93-Jährige Dudenhoferin, die gerade hinter deren Fahrzeug vorbeiging. Durch den Kontakt zwischen Fahrzeug und Fußgängerin kam diese zu Sturz und verletzte sich an Knien und Schulter. Die 93-Jährige kam deshalb kurzfristig in ein Krankenhaus, konnte jedoch von dort bereits wenig später wieder entlassen werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Oberen Langgasse. 75-jähriger Opel Fahrer übersah bei tiefstehender Sonne einen auf der Oberen Langgasse fahrenden Mercedes, als er von Gerhardt-Hauptmann-Straße in die Obere Langgasse einfuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde diese so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 30.000EUR liegen. Der Fahrer des vorfahrtberechtigten Mercedes wurde durch die Kollision der Fahrzeuge leicht verletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade bei tiefstehender Sonne in den Morgen- und Abendstunden die Sicht stark eingeschränkt sein kann. Deshalb: Erhöhte Vorsicht! Runter vom Gas! Sicherheitsabstand einhalten! Sonnenbrille tragen! Den Blick auf den rechten Fahrbahnrand senken! Autoscheiben reinigen!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell