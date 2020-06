Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200615.4 Glückstadt: Zeuge nach Raubtat gesucht!

Glückstadt (ots)

Nach einer Raubtat zum Nachteil eines jungen Mannes am 7. Juni 2020 in Glückstadt sucht die Polizei nach einer männlichen Person mit Sohn, die den Geschädigten nach dem Vorfall nach Hause gefahren haben soll.

Gegen 21.15 Uhr überfielen drei Tatverdächtige im Alter von 28, 29 und 30 Jahren in der Straße Im Neuland am Deich einen 26-jährigen Glückstädter. Sie nahmen dem Geschädigten unter anderem ein Handy ab, Hintergrund der Tat könnten finanzielle Streitigkeiten gewesen sein. Im Anschluss an den Überfall ließen die Beschuldigten ihr Opfer laufen. Der Anzeigende begab sich bis in die Straße Am Rethövel, wo ihn seinen Angaben zufolge ein Angler mit seinem Kind auflas und mit dem Auto nach Hause brachte. Da die Identität des Helfers nicht klar ist, bitten die Ermittler der Kripo Itzehoe ihn, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

