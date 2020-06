Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200615.2 Brunsbüttel: Trunkenheit im Verkehr

Brunsbüttel (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei in der Nacht zum Samstag die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufgedeckt. Er fuhr von Brunsbüttel nach Wilster, wo die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Autofahrer, der alkoholisiert in der Straße Alte Chaussee in Brunsbüttel abgefahren sein sollte. Die Einsatzkräfte trafen den Verdächtigen schließlich zuhause in Wilster an, sein Fahrzeug war noch warm. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen lieferte ein Ergebnis von 1,49 Promille, worauf sich der Mann der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Den Führerschein des Autofahrers beschlagnahmten die Beamten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

