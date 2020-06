POL-IZ: 200612.2 Mühlenbarbek: Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls

Polizeidirektion Itzehoe

Am Donnerstagnachmittag ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 206 in Mühlenbarbek infolge eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 15.50 Uhr war der Hohenlockstedter in einem Fiat auf der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße aus Richtung Kellinghusen kommend in Richtung Hohenlockstedt unterwegs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der 62-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Gartenmauer eines Gründstückes im Barbeker Weg. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug. Der Schaden wird auf 25.000 Euro beziffert.

