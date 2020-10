Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (27.10.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalles, der sich gestern Abend gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der Bundesstraße 33 / Wieselbergstraße ereignet hat. Ein 56-jähriger bog mit einem Mercedes ML von der B 33 ab und hielt an der Einmündung zur Wieselbergstraße an, um nach rechts abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 54-Jähriger erkannte das zu spät und fuhr mit einem Mercedes Vito auf das haltende Auto auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein Abschleppwagen musste den stark beschädigten Vito aufladen.

