Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Landkreis Konstanz) Geparktes Auto angefahren und dann geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (24.10.2020)

Gottmadingen, Landkreis KonstanzGottmadingen, Landkreis Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 24.10., gegen 20 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem weißen Auto mit Schweizer Zulassung beim rückwärts Ausparken auf dem Discounterparkplatz am Stockenweg gegen einen dort abgestellten Seat Leon gefahren und hat diesen beschädigt. Obwohl der unbekannte Autofahrer von einem Passanten auf den Unfall angesprochen wurde, fuhr dieser davon, ohne sich weiter um den am Seat angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei Gottmadingen (07731 14370) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um weitere Hinweise zu dem weißen Fahrzeug oder dem derzeit noch unbekannten Unfallverursacher.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell