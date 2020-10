Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen verursacht größeren Verkehrsstau (27.10.2020)

TribergTriberg (ots)

Längere Zeit die Bundesstraße 33 blockiert hat ein Lastwagenfahrer gestern Nachmittag. Der 51-Jährige versuchte, von einem Firmengelände auf die Hornberger Straße / B 33 in Fahrtrichtung St. Georgen abzubiegen, wobei er zunächst an einem Metallgeländer hängen blieb. Beim anschliessenden Rangieren manövrierte sich der Fahrer immer mehr in eine aussichtslose Position, in welcher der Sattelzug schließlich steckenblieb und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien ließ. Dadurch blockierte er beide Fahrstreifen der B 33, wodurch lange Rückstaus sowohl in Richtung St. Georgen als auch in Richtung Hornberg entstanden. Erst einer herbeigerufenen Fachfirma mit einem Spezialfahrzeug gelang es nach rund zwei Stunden, den festgefahrenen Laster zu bergen. Außer dem Schaden am Geländer in Höhe von mehreren hundert Euro entstand kein weiterer Sachschaden.

