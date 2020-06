Polizei Wuppertal

POL-W: SG Überfall auf Supermarkt - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend, 27.06.2020 gegen 22:00 Uhr, überfielen zwei Täter einen Supermarkt an der Zietenstraße in Solingen. Die Männer warteten, bis alle weiteren Kunden das Geschäft verlassen hatten und bedrohten die Mitarbeiter mit einem Messer. Sodann forderten sie die Herausgabe des Kasseninhalts. Mit der ihnen ausgehändigten Beute verließen sie fluchtartig den Markt und beschädigten hierbei die Glaseingangstür. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Beamte der Wache Solingen zwei Personen (16 und 19 Jahre) auf der Felder Straße, auf welche die Beschreibung der beiden Räuber zutraf. Sie wurden vorläufig festgenommen und am gestrigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die bereits vorbestraften jungen Männer aus Solingen einen Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Verbleib der Beute und der Tatwaffe, dauern an.

