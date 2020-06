POL-W: RS Einladung für Medienvertreter - Fokus auf die Sicherheit für Radfahrer

Polizei Wuppertal

Auch im bergischen Städtedreieck wird das Radfahren immer beliebter. Das steigende Angebot an attraktiven Fahrstrecken wie den Bahntrassen, aber auch ein ausgeprägteres Bewusstsein für Natur und Umwelt führen zu immer mehr Radlern. Dazu kommen die modernen Möglichkeiten, sich die schweißtreibende Fortbewegung durch den unterstützenden Einsatz von Elektromotoren zu erleichtern. Dieser positive Trend beinhaltet aber auch Gefahren für die Verkehrsteilnehmer. Die Polizei möchte mit einer Präventionsaktion auf richtige Verhaltensweisen hinweisen und Sicherheitstipps weitergeben. Inhaltlich sollen das sichere Fahrrad, Schutzhelme, die Sichtbarkeit und gegenseitige Rücksichtnahme thematisiert werden. Hierzu findet am Dienstag, dem 30.06.2020, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, auf der Balkantrasse in Remscheid - Bergische Born, am Abzweig zur Trasse nach Hückeswagen eine Präventionsveranstaltung statt. Interessierten Medienvertretern wird im Rahmen dieser Veranstaltung von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr die Möglichkeit gegeben, sich umfangreich über die Aktion zu informieren. Ziel der präventiv polizeilichen Aktion ist es, möglichst viele Fahrradfahrer, aber auch Fußgänger, Inlineskater und andere Nutzer der Trasse zu erreichen und zu informieren. (sw)

