Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall zwischen Auto und Kraftrad - Ein Schwerverletzter

Wuppertal (ots)

Auf der Bahnstraße Kreuzung Obere Hildener Straße in Solingen kam es gestern, 24.06.2020, 14:40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines Kleinkraftrades und einem Pkw. Der derzeitige Ermittlungsstand lässt den Schluss zu, dass der 42-jährige Fahrer eines Peugeots die Bahnstraße in Richtung Hauptbahnhof befuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Kraftrad eines 61-jährigen Mannes aus Hilden, der von der Bahnstraße nach links in die Obere Hildener Straße abbiegen wollte. Durch den Unfall kam der Zweiradfahrer zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumung der Unfallstelle kam es für ungefähr zwei Stunden zur Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro beziffert. (weit)

