Polizei Wuppertal

POL-W: RS Wohnhausbrand in Remscheid

Wuppertal (ots)

Gestern (24.06.2020), gegen 14:55 Uhr, kam es zum Brand eines Wohnhauses in Remscheid an der Büchelstraße. Nachdem das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geriet, drohte das Feuer auf das daneben liegende Gebäude überzuspringen. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Alle Hausbewohner verließen das Haus. Eine 21-Jährige Bewohnerin musste von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht werden. Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei wurde mit den Ermittlungen zur Brandursache beauftragt. (sw)

