Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Überlingen, Lkrs. KN) Holzkiste entzündet sich 27.10.20, 13 Uhr

Singen-Überlingen (ots)

Vermutlich durch einen Funkenflug hat sich eine Holzkiste neben einem Kachelofen entzündet und eine Wohnung in der Riedstraße vorübergehend unbewohnbar gemacht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Die beiden Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Sie bemerkten die starke Rauchentwicklung erst, als sie wieder zurückkamen. Geistesgegenwärtig verständigten sie sofort die Feuerwehr. Die Wehren aus Überlingen, Bohlingen und Singen rückten mit 38 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an und löschten das Feuer in der Küche. Wahrscheinlich war der Funken beim Nachlegen einer Holzscheite unbemerkt aus dem Feuerraum gesprungen.Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell