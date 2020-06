Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hochwertiges Elektro-Moutainbike gestohlen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 03.06.2020 bis 06.06.2020 in einen Fahrradabstellraum in der Kehlerstraße in Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Tatwerkzeug das Vorhängeschloss des Fahrradabstellraums auf und entwendeten daraus ein rot-schwarzes Elektro-Mountain-Bike der Marke Cube, Typ Fully, im Wert von 3200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

