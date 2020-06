Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 20-Euro-Schein löst Streit aus

Karlsruhe (ots)

Am Freitag gegen 20:20 Uhr kam es an einer Bushaltestelle an der Kreuzung Stephanienstraße / Kaiserplatz zur einer räuberischen Erpressung. Ein 58-jähriger Obdachloser hatte von einem Passanten einen 20-Euro-Schein erhalten. Dies wurde von dem 49-jährigen Tatverdächtigen sowie von Zeugen beobachtet. Im Anschluss entstand offenbar ein Streitgespräch im Rahmen dessen der 49-Jährige plötzlich auf den 58-Jährigen einschlug. Der 58-jährige Ungar holte daraufhin den zuvor erhaltenen 20-Euro-Schein aus seiner Hosentasche und übergab diesen an den Beschuldigten. Der 49-jährige Deutsche beendete nun den Angriff und ergriff die Flucht. Er konnte wenig später von der Polizei aufgefunden und vorläufig festgenommen werden.

