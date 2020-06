Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Brand in einem Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Am Samstag gegen 21:30 Uhr kam es in der Bunsenstraße in Ettlingen zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch unbeaufsichtigtes, auf dem Herd befindliches Essen ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell in den Griff bekommen. Aufgrund einer hohen Rauchentwicklung wurden drei in dem Wohnhaus befindliche Personen vorsorgehalber in ein Krankenhaus verbracht.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell