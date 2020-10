Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebstahl von Autokennzeichen (27.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Kennzeichendiebstahl, den Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in der Straße "Kuthmühleweg" begangen haben. Die Täter entwendeten beide Kennzeichenschilder "ES-IB 1992", die an einem dort abgestellten grauen Opel Kadett-E angebracht waren. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu wenden.

