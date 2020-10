Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrerin eines Leichtkraftrades bei Sturz leicht verletzt (27.10.2020)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine junge Fahrerin eines Leichtkraftrades bei einem Sturz am frühen Dienstagmorgen im Kreisverkehr Reichenaustraße und Klingenbergstraße. Die 20-Jährige war gegen 06 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha stadtauswärts auf der Reichenaustraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Klingenbergstraße verlor die junge Bikerin auf der zum Unfallzeitpunkt nassen Fahrbahn die Kontrolle über die Yamaha und stürzte auf die Seite. Hierbei zog sich die 20-Jährige leichte Prellungen zu und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Klinikum Konstanz gebracht. Nach einer Untersuchung konnte die junge Frau die Klinik wieder verlassen. An der Yamaha entstand bei dem Unfall rund 400 Euro Sachschaden.

