Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen - Orsingen, B 31, Landkreis Konstanz) Fehler beim Abbiegen führt zu 10.000EUR Sachschaden (26.10.2020)

Eigeltingen - Orsingen (ots)

Am Montag ist es gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße 31 auf Höhe der Einmündung der Landesstraße 223 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 53-jährige Fahrerin eines Nissans nahm fälschlicherweise an, dass der Fahrer eines von Eigeltingen her auf der B 31 nahenden VW Tiguans in Richtung Orsingen abbiegen werde und fuhr von der untergeordneten L 223 auf die B31. Der 79 Jahre alte VW-Fahrer bog jedoch nicht ab, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Sowohl der Nissan als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

