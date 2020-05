Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Polizei bedankt sich bei couragiertem Helfer

Biberach (ots)

Dem vorbildlichen Verhalten eines 25-jährigen Mannes ist es zu verdanken, dass der Brand eines Gewächshauses am Dienstagmorgen nicht auf ein angrenzende Wohnhaus übergriff. Als ein Autofahrer kurz nach 5 Uhr durch die Schwarzwaldstraße fuhr, bemerkte er ein lichterloh brennendes Gewächshaus. Geistesgegenwärtig wählte der junge Mann den Notruf, weckte die Bewohner des angrenzenden Hauses und begann kurz entschlossen mit den Löscharbeiten. Der größte Teil des im Vollbrand stehenden Glashauses konnte zusammen mit den Bewohnern noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Durch das schnelle und zielgerichtete Einschreiten des jungen Mannes aus dem Kinzigtal konnte sowohl verhindert werden, dass Personen zu Schaden kamen, als auch, dass das Feuers auf das Wohnhaus übergriff. Die Feuerwehr Biberach übernahm Hand in Hand die Löscharbeiten an den letzten Brandherden. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden, die Ursache liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand bei einem technischen Defekt. Dem 25-Jährigen wurde nicht nur von den Bewohnern und den Einsatzkräften vor Ort gedankt - als "Dankeschön" für sein couragiertes Verhalten wird er von der Polizei zu einer Überraschungsfahrt eingeladen werden.

/ks

