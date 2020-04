Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Heidesheim-Heidenfahrt - Gesperrtes Gebiet betreten - Gewahrsam musste angedroht werden

Heidesheim-Heidenfahrt (ots)

Donnerstag, 16.04.2020, 12:00 Uhr

Zwei uneinsichtigen Spaziergängern aus Bad-Kreuznach musste am Donnerstagmittag die Ingewahrsamnahme zu Durchsetzung eines Platzverweises angedroht werden. Dem Vollzugsdienst des Ordnungsamts der Stadt Ingelheim fallen am Donnerstag zur Mittagszeit zwei Personen auf, die sich im abgesperrten Bereich am Rheinufer in Heidesheim-Heidenfahrt aufhalten. Der Uferbereich wurde von der Stadtverwaltung Ingelheim auf Grund der Corona Pandemie abgesperrt und dementsprechend beschildert. Als die Mitarbeiter des Ordnungsamts den 71-jährigen Mann und dessen 67-jährige Ehefrau auf die Absperrung und das Fehlverhalten ansprechen, reagieren beide uneinsichtig und stellen die Sperrmaßnahmen in Frage. Eine Personalienfeststellung durch die Beamten des Ordnungsamts wird von dem Ehepaar verweigert. Als eine Funkstreife der Polizeiinspektion Ingelheim hinzugerufen wird und die Polizeibeamten die Maßnahmen nochmals in voller Gänze erläutern, zeigen sich die beiden Personen abermals uneinsichtig, stellen alle Maßnahmen in Frage und verweigern auch den Polizeibeamten gegenüber die Angabe ihrer Personalien. Erst im Laufe der weiteren Polizeilichen Maßnahmen konnten die Personalien festgestellt werden. Dem Ehepaar musste ein Platzverweis für den Uferbereich erteilt werden, zu dessen Durchsetzung sogar die Ingewahsamnahme angedroht werden musste. Gegen beide Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

