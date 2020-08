Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefundenes Handy unterschlagen

Kaiserslautern/Otterberg (ots)

Eine Unterschlagung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend bei der Polizei angezeigt. Wie der 52-Jährige zu Protokoll gab, hatte er sein Handy im Stadtpark verloren - vermutlich sei es ihm aus der Hosentasche gerutscht.

Bei der Suche nach dem Mobiltelefon habe ein Freund die Nummer gewählt, um das Gerät klingeln zu lassen. Ein unbekannter Täter, der das Telefon offenbar gefunden und an sich genommen hatte, brach den Anruf jedoch ab.

Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Auch aus Otterberg wurde am Mittwochabend ein unterschlagenes Handy gemeldet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 55-jähriger Mann einen Imbiss besucht und sein Mobiltelefon versehentlich dort liegen gelassen - als es ihm auffiel und er zurücklief, war das Smartphone nicht mehr da.

Erste Ermittlungen führten die Polizeibeamten auf die Spur eines jungen Mannes, der nach dem 55-Jährigen den Imbiss besucht hatte. Hinweise, wo der Mann sich aufhalten könnte, waren teilweise erfolgreich: Zwar fanden die Beamten nicht den Tatverdächtigen, dafür aber das gesuchte Handy.

Der 27-Jährige konnte allerdings noch am Abend dank weiterer Zeugenhinweise ausfindig gemacht werden. Er gab an, dass Handy gefunden zu haben und es am nächsten Tag zurückgeben zu wollen.

Weil eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den jungen Mann ein Strafbefehl und ein Haftbefehl vorliegen, wurde er mitgenommen und noch am Abend ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

