POL-PPWP: Rausch unter Polizeiaufsicht ausgeschlafen

Kaiserslautern (ots)

Einen sturzbetrunkenen Randalierer hat die Polizei am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. Der Mann konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und war nicht in der Lage, nach Hause zu kommen.

Gegen 20:20 Uhr ging über Notruf die Meldung ein, dass in der Leipziger Straße ein Mann auf der Straße randaliere, mit Steinen um sich werfe und sich gegen eine Frau richten würde.

Die ausgerückte Streife fand vor Ort einen Mann in stark alkoholisiertem Zustand und seine Freundin. Die Frau berichtete, dass ihr Partner Streit angefangen habe; zu Straftaten sei es aber nicht gekommen. Die 47-Jährige lehnte es jedoch ab, ihren Freund über Nacht bei sich aufzunehmen.

Weil der Mann nicht im Stande war, alleine den Heimweg anzutreten, wurde er zur nächsten Dienststelle gebracht. Laut Alkoholtest hatte er einen Pegel von 3,21 Promille. Nach Überprüfung seiner Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt konnte der Mann seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Die Kosten werden ihm in Rechnung gestellt. |cri

