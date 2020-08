Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Über Motorhaube geschleudert

Kaiserslautern (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer war am Mittwoch in der Kantstraße in einen Unfall verwickelt. Der Mann schleuderte dabei über die Motorhaube eines Autos und wurde leicht verletzt.

Der 30-Jährige fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg die Kantstraße hinunter, als eine Autofahrerin von einem Parkplatz ausfahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer krachte seitlich in das Auto und schleuderte über die Motorhaube. Er erlitt Schürfwunden und einen Rippenbruch. Während der Unfallaufnahme nahmen Polizeibeamte Atemalkoholgeruch wahr. Der 30-Jährige war alkoholisiert. Das Testgerät stellte eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille fest. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Mann kam ins Krankenhaus. |erf

