Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdacht der Hehlerei

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 54-Jährige steht im Verdacht, ein gestohlenes Fahrrad gekauft zu haben.

Das Rad war am Wochenende im Bereich Bännjerrück gestohlen worden. Am Mittwoch entdeckte der Vater des Bestohlenen einen anderen Mann, der mit dem Fahrrad herumfuhr. Er sprach den Mann an und erklärte ihm, dass das Rad seinem Sohn gehöre und als gestohlen gemeldet ist. - Der 54-Jährige entgegnete, dass er das Rad einem Bekannten abgekauft habe.

Die verständigte Polizeistreife stellte das Fahrrad sicher. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

