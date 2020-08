Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Motorroller

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Donnerstag (13. August), zwischen 17 Uhr und 17.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha von einem Parkplatz am Ziegelweg. Am Roller war ein Versicherungskennzeichen angebracht.

