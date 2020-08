Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonne in Brand gesteckt

Übach-Palenberg (ots)

Am Freitag, 14. August, gegen 1.15 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie der Unrat in einer Mülltonne brannte, nachdem sich dort zuvor ein Mann aufhielt. Dieser Mann entfernte sich mit seinem Pkw, erschien aber kurze Zeit später erneut am Tatort. Der Zeuge alarmierte die Polizei und diese konnte den unbekannten Mann kontrollieren. Das Kriminalkommissariat Geilenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

