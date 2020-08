Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Übach-Palenberg (ots)

Am Donnerstag, 13. August, gegen 12.40, befuhr eine 56-jährige Frau aus Übach-Palenberg mit ihrem Krad der Marke Yamaha die Carlstraße aus Richtung Carlsplatz kommend in Richtung Poststraße. Ihr kam ein 21-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter entgegen. Der Mann übersah in Höhe der Kirchstraße beim Abbiegevorgang nach links die entgegenkommende Kradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 56-Jährige auf die Straße fiel und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

