Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Wohnung

Gangelt (ots)

Am 12. August (Mittwoch), gegen 12.30 Uhr, klingelte ein augenscheinlicher Handwerker an einem Haus an der Rodebachstraße. Nach dem Vorwand, dass er der 83-jährigen Bewohnerin anbot den Klinker neu zu verfugen, gelangte er ins Haus. Er bat um ein Glas Wasser in der Küche und lenkte so die Bewohnerin ab, so dass ein zweiter Täter ebenfalls das Haus betrat. Dieser wurde von der Rentnerin gesehen, als er aus einem anderen Zimmer kam. Daraufhin verließen beide Täter das Haus. Im Nachhinein stellte sie fest, dass ein Teilgebiss entwendet wurde. Sie konnte die Täter wie folgt beschreiben: Der erste unbekannte Täter war männlich, zirka 40 Jahre alt, schlanke Statur, zirka 170-175 Zentimeter groß und hatte eine Glatze. Er war zur Tatzeit mit einer blauen Hose und weißem Hemd bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, zirka 30 Jahre alt, schlanke Statur, zirka 185 Zentimeter groß und hatte blonde Haare. Zeugen, die die Personen im Umfeld beobachtet haben und Angaben zu deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

