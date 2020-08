Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhänger gestohlen

Geilenkirchen-Grotenrath (ots)

Am Dienstag, 11. August, gegen 17.35 Uhr, stellte ein Mann seinen Pkw-Anhänger in der Einfahrt seines Hauses an der Corneliusstraße ab. Kurze Zeit später bemerkte ein Nachbar, wie ein blauer Citroen Berlingo vor dem Gebäude hielt. Ein unbekannter Mann mit dunklen Haaren zog den Anhänger aus der Einfahrt, hing ihn an den Berlingo an und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Der Nachbar nahm mit seinem Fahrzeug die Verfolgung auf, verlor das Gespann aber in Richtung Niederlanden aus den Augen. Der Anhänger hatte einen blauen Planenaufbau und ein Heinsberger Kennzeichen (HS-).

