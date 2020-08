Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Strohmiete

Zeugen gesucht

Heinsberg-Schleiden (ots)

Auf einem Feld in Richtung Ortslage Hülhoven brannte am Dienstagnachmittag, 11. August, gegen 16.30 Uhr eine Strohmiete mit Rundballen in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte die Strohmiete nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Die Kriminalpolizei Geilenkirchen hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Da derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen, die ggf. Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

